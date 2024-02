Sebastián Piñera Ex-presidente de Chile fallece en un accidente aéreo.

El ex-presidente de Chile Sebastián Piñera murió este martes, luego de que el helicóptero en el que viajaba se accidentara en la región de Los Ríos, confirmó su oficina. Tenía 74 años.

«Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del ex-presidente de la República Sebastián Piñera Echenique. Durante la tarde de este martes 6 de febrero de 2024, el ex-mandatario sufrió un accidente aéreo en la región de Los Ríos», se lee en el comunicado.

El incidente, en el que otras tres personas resultaron heridas, ocurrió en la localidad Lago Ranco, en la región de Los Ríos, en el sur de Chile, de acuerdo a un reporte preliminar del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Piñera fue dos veces presidente de Chile: de 2010 a 2014 y nuevamente de 2018 a 2022. En su intervención, Boric resaltó los momentos más emblemáticos de la gestión de Piñera, entre ellos el rescate de los 33 mineros en Copiapó.