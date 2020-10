Manuel Ángel Redondo & Gabo Ruiz caen en El Hueco

El dúo de comediantes estrenó su nuevo e introspectivo podcast, el primer proyecto oficial que hacen en conjunto, desde su nueva ciudad de residencia: Santiago de Chile

Tras más de medio año atrapados en el sur del sur del continente por temas pandémicos, los comediantes Manuel Ángel Redondo & Gabo Ruiz, quienes llegaron a Santiago de Chile en marzo con la única intención de presentarse en vivo en funciones agotadas de sus respectivos programas “Entregrados” y “El mundo y el país”, finalmente decidieron emprender un nuevo proyecto en conjunto.

El Hueco es el nombre del podcast que estrenó el dúo a principios de octubre, en el cual pretenden indagar más que en las noticias y tópicos del momento, en esos temas que no los dejan dormir en las noches y les causan un sincero y hasta angustiante interés, dejando ver una faceta más madura y vulnerable a la que estamos acostumbrados de ambos, sin dejar de lado la comedia que los caracteriza.

El proyecto cuenta también con la participación del rapero venezolano Chuchú Bermudas, autor del tema musical que hace de intro del podcast, además de colaborar con un rap distinto al final de cada episodio sobre el tema planteado, todo bajo una estética densa y oscura.

En su primera entrega, Gabo y Manuel Ángel hablan acerca de la migración, irse de su país y todo lo que eso conlleva, revelando entre otras cosas sus planes de no retornar a Venezuela de forma definitiva sino más bien convertir Santiago de Chile en su nueva base de operaciones.

El Hueco está disponible en YouTube, Spotify y el resto de las principales plataformas digitales de podcasts. Se estrena todos los miércoles a las 5:00 P.M. de Venezuela.

YouTube:

Spotify: https://bit.ly/2SIfr1H

Instagram: @elhuecopodcast

Twitter: @elhuecopodcast

