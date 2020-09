Chipi Chacón comparte nuevo sencillo con una fresca propuesta de animación

Septiembre de 2020.- Chipi Chacón sigue sorprendiendo al público, esta vez con el lanzamiento de No puedo echarte de lado, sencillo incluido en su más reciente producción, Present.

El cantautor y trompetista de origen venezolano, ahora radicado en España, se propone conquistar

nuevas audiencias con este tema incluido en Present,una de las dos placas que lanzó al mercado

el pasado mes de junio

Una notable influencia del jazz y bossa nova fluyen en este tema cuyo video lyric muestra al trompetista, arreglista y cantautor venezolano como una figura que recorre diversos parajes del mundo, en una estupenda propuesta ilustrada y animada por el artista gráfico David Contreras (Contreras Vfx).

Producida entre Caracas y Bogotá, en la base rítimica de la canción Chacón contó con la participación de su padre, Gerardo Chacón, en el bajo, guitarras, arreglos y dirección musical; Andrés Briceño, en la batería; Alberto Lazo, en el piano, y Yonathan Morocho Gavidia, en la percusión. Además, en los violines, están Carlos Vegas, Siul Àngel, Alirio Vegas, Karem Silva y Ana Laura Chouhebar; en las violas, Mariana Fermín y Paola Castillo; en los cellos, Mónica Frías y Edgar Calderón.

En la grabación resalta el trabajo de Toño Castillo (TC Records – Bogotá), Edgar Espinoza (Velvet Estudios – Caracas), Yonathan Gavidia (Twin Studio – Los Ángeles). También destaca el aporte en la grabación y edición de Jean Sánchez (Audio Place Estudios – Caracas) y en la mezcla y masterización de Germán Landaeta (Phaseland Studios – Miami).

La canción es el quinto promocional de este trabajo discográfico y llega después de su exitosa actuación en la campaña Primeras Veces BNA, junto a otros artistas, como Greecy, Cami y Burnin Caravan que el año pasado compitieron junto a él en una de las categorías más importantes del Latin Grammy: Mejor Nuevo Artista.

No puedo echarte de lado está disponible en Pandora, ITunes, Spotify, Google Play, Amazon, Deezer y Tidal, distribuidas por el sello estadounidense EBD Records, así como en el canal de YouTube del artista.

