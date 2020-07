La cocina venezolana es la expresión de nuestro colorido, nuestra sazón, nuestra alegría desbordante. Como nosotros, la comida es esencia, júbilo y sensación.

Y por supuesto Venezuela no está fuera de la tendencia de la cocina fusión y hoy como muestra traemos esta receta de “Chutney” un plato originario de la India que contiene una cantidad de hierbas, frutas o verduras que se hierven en vinagre y azúcar. Su particular sabor agridulce le confiere un puesto importante en la cocina internacional y generalmente sirve como acompañante en el plato principal o como entrada.

En Venezuela, se prepara el Chutney de Mango, dado que la fruta es profusamente utilizada en nuestra gastronomía y el ingenio criollo está siempre dispuesto a crear y preparar deliciosos manjares.

INGREDIENTES:

500 mililitros de agua

250 mililitros de vinagre blanco

250 gramos de azúcar

1 mango verde

1/2 cebolla

1 rizoma de jengibre rallado

50 gramos de pasas

Sal al gusto

Pimienta al gusto

PREPARACIÓN:

1. Lavar, pelar y cortar el mango en dados pequeños.

2. Cortar la cebolla en cuadritos.

3. Pelar y rallar el jengibre.

4. Disolver en una olla a fuego medio el azúcar en el agua hasta crear un almíbar. Revolver con una paleta de madera de vez cuando por 15 minutos aproximadamente. NOTA: Agregar tres gotitas de limón para evitar que caramelice.

5. Agregar el mango, la cebolla y el jengibre y dejar que ablanden sin que se deshagan.

6. Agregar el vinagre, las pasas, la sal y la pimienta y dejar por 5 minutos.

7. Retirar del fuego y almacenar en la nevera en un frasco de vidrio.