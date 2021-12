Comandos Rurales no dan tregua a grupos delictivos con operativos en el Eje de Barlovento

Prensa CZGNB-44

Como parte de las acciones preventivas, para brindar seguridad y paz a la ciudadanía, efectivos de los Destacamento Rurales 44-1 y 44-2, del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), continúan con los operativos y puntos de control en la Troncal 9 y 12 y Eje de Barlovento.

Siguiendo las instrucciones emanadas del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los centinelas han efectuado patrullaje, revisión de personas y vehículos en los ejes viales, así como los sectores Herrera, Casaña, Villa La Guapa, San Antonio, Las Delicias, Caño Mendez, Caño Rico y Mango Ocoita, logrando frenar la presencia de grupos armados.

Estos dispositivos se mantendrán y continuarán reforzando durante las festividades decembrinas, a fin de resguardar a las personas y brindar mayor sensación de seguridad en toda la jurisdicción.

