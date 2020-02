Comerciantes informales de La Curva de Molina ya cuentan con registro de comercio

Un total de 415 comerciantes informales de La Curva de Molina ya cuentan con su registro de comercio para desarrollar una economía sana en esta importante zona del oeste de la ciudad.

El anuncio fue hecho por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, en una asamblea realizada con los comerciantes informales este 21 de febrero, en el centro comercial De Cándido, ubicado en la avenida La Limpia.

El registro de comercio se realizó a través del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat) y el Concejo Municipal de la capital zuliana.

Estos 415 comerciantes que ahora pasan a la formalidad, gozarán de derechos y cumplirán los deberes con el municipio.

El alcalde Casanova dijo que se ha planteado un proceso de cogestión para la construcción de los mercados municipales, donde viene participando un gran número de comerciantes que confían en la transformación del ejercicio de esta actividad económica en La Curva de Molina.

«Ya más del 40 porciento de ustedes ha pagado su primera cuota y se están convirtiendo en propietarios de su local», destacó Casanova.

La primera autoridad municipal explicó que se está ofreciendo un mecanismo de pago de 3 cuotas, según los metros cuadrados de construcción, además la municipalidad ha gestionado los terrenos y asume el costo de conexión de los servicios públicos.

En ese sentido aclaró que se está atendiendo de manera prioritaria a los 700 comerciantes informales, proceso que se tiene previsto culminar el 28 de febrero, para luego abrir la posibilidad de adquisición de locales al restos de las personas o comerciante de la ciudad.

«La idea nuestra es que la transformación integral de La Curva de Molina, sea nuestra carta de presentación de la gestión que queremos llevar para cada rincón de la ciudad. Estamos construyendo en tiempos difíciles una nueva economía para Maracaibo y Venezuela. Esta es apenas la puerta de entrada a nuestro modelo de ciudad», enfatizó Casanova.

Para finalizar el Burgomaestre agradeció a cada uno de los comerciantes formales e informales presente en la asamblea, por la confianza, voluntad y disposición brindada en la ejecución del Plan Curva 2020.

