Cómo registrarse para recibir el bono “Hogares de la Patria”

Para recibir el bono “Hogares de la Patria” en 2023 hay dos vías por las que usted puede registrar su núcleo familias:

1. El sitio web de la plataforma Patria. (puede acceder desde cualquier navegador web)

2.- La Aplicación veQR que puede descargar haciendo click aquí.

1.- Registro desde el sitio web de la plataforma Patria.

Pasos:

Paso 1: Ingresar en la plataforma Patria con su número de cédula de identidad y contraseña.

Paso 2: Hacer clic en el enlace “Directorio”

Paso 3: Hacer clic en el enlace “núcleo familiar” y registrar a sus familiares en el sistema.

Ingresa las cédulas de sus hijos y/o demás familiares, junto con su fecha de nacimiento. Si sus hijos son menores de edad y no poseen cédulas de identidad, debes colocar la suya en el campo respectivo.

Paso 4: Una vez verificada la información se aprobará la entrega del bono y el beneficio será adjudicado a través del Sistema Patria.

Paso 5: recibirás una notificación desde el número 3532. Es muy importante tener tu núcleo familiar registrado en la Plataforma Patria.

2.- Registro desde el sitio web de la aplicación veQR.

Previamente debe descargar la aplicación veQR

Pasos:

Paso 1: Ingresar a la sección “Hogares de la Patria”.

Paso 2: Indicar quiénes conforman tu núcleo familiar.

Paso 3: Seleccionar el jefe de familia.

Esto último es muy importante, porque la persona seleccionada será quien reciba el bono “Hogares de la Patria” en 2023. Para ello es necesario tener a mano el número de cédula del jefe de familia.

Paso 4: Aceptar la Declaración Jurada que puede encontrar en el Sistema Patria.

Paso 5: una vez verificada la información se aprobará la entrega del bono y el beneficio será adjudicado a través del

Paso 6: Recibirá una notificación desde el número 3532.