COVID-19, Actualización epidemiológica semanal de la OMS

A nivel mundial, se informaron casi 2,8 millones de casos nuevos y más de 16 000 muertes en los últimos 28 días (del 27 de marzo al 23 de abril de 2023), una disminución del 23 % y el 36 %, respectivamente, en comparación con los 28 días anteriores (del 27 de febrero al 26 de abril de 2023). marzo de 2023).

Contrariamente a la tendencia general, se siguieron observando aumentos en los casos notificados y las muertes en las regiones del Sudeste Asiático y el Mediterráneo Oriental y en varios países individuales en otros lugares.

Hasta el 23 de abril de 2023, se han notificado más de 764 millones de casos confirmados y más de 6,9 millones de muertes en todo el mundo.

Variante de Interés, Arcturus

La variante COVID Arcturus es una de las muchas variantes del virus COVID-19 que ha surgido desde el inicio de la pandemia. Recientemente, ha habido informes que sugieren que esta variante podría ser más transmisible que la cepa original del virus, aunque aún se están realizando investigaciones para comprender mejor sus características.

En términos generales, las variantes del virus COVID-19 se originan a través de mutaciones en su material genético, lo que puede llevar a cambios en las proteínas del virus y, potencialmente, a una mayor capacidad para infectar células humanas. Por esta razón, es importante que se sigan haciendo esfuerzos para controlar la propagación del virus y limitar su capacidad para mutar.

Se continua recomendando seguir las recomendaciones de salud pública, como lavarse las manos regularmente, usar cubrebocas y mantener la distancia física, para ayudar a prevenir la propagación del virus en todas sus formas, incluyendo la variante COVID Arcturus. También se recomienda que las personas se vacunen contra COVID-19 para reducir las posibilidades de contraer la enfermedad y limitar la propagación del virus en general.

COVID-19, Actualización epidemiológica semanal de la OMS was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibída su reproducción en otros sitios webs.

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: