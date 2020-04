Crearon la Corporación de Alimentos de Maracaibo para garantizar productos en la cuarentena

Casa a casa serán distribuidos diversos productos al pueblo, a través de la Corporación de Alimentos de Maracaibo, creada con el fin de garantizar a la familia los principales rubros durante la cuarentena social por el COVID-19.

El anuncio fue hecho por el alcalde bolivariano, Willy Casanova, en el programa radial Maracaibo Renace, transmitido todos los martes por RNV 91.7 FM y otras emisoras aliadas.

Casanova detalló que esta corporación nació con La Ruta del Plátano que se cumple casa por casa y explicó que un equipo de esta corporación y de la Dirección de Alimentación de la Alcaldía está en diversas zonas productivas de los estados Zulia y Mérida, para cortar con la cadena de tercerización y ofrecer los productos un poco más económico.

El Burgomaestre expresó que se continuarán distribuyendo las cajas Clap y que la nueva corporación alimentaria buscará llevar otras opciones al pueblo maracaibero. «En algunos rubros habrá subsidios y en otras será el precio real del producto», indicó.

La autoridad municipal contactó vía telefónica al encargado de la Corporación de Alimentos de Maracaibo, Jean Carlos Martínez, quien resaltó que en la ciudad se tenía que constituir una corporación que permitiera acercar el productor a los consumidores y «esto es lo que estamos haciendo con el trabajo planificado y las alianzas en la región y en otros estados».

Martínez elogió la labor realizada en materia alimentaria por el director de Alimentación, Reinaldo Herrera, quien ha vencido las dificultades para distribuir diversos alimentos en la ciudad y realizar varios mercados a cielo abierto.

A este trabajo se suma ahora la Corporación de Alimentos de Maracaibo, con la identificación de rubros estratégicos para el mercado municipal como el plátano y el pescado, que fueron distribuidos a precios justos a través de La Ruta del Plátano.

Algunos de los productos que se están pensando para ser distribuidos son granos, proteínas cárnicas, verduras, hortalizas y otros que no se producen en el país, además del plátano.

Crearon la Corporación de Alimentos de Maracaibo para garantizar productos en la cuarentena was last modified: by

En : Gobierno