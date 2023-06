En esta publicación tendremos consolidadas las actualizaciones antes del día de la pensión del Cronograma Original de Pago de Pensiones,Bonos y Retroactivos del IVSS Archivo Mayo 2023

Pago de Pensión de Mayo 2023 (Junio que se paga en Mayo)

COMENZAMOS CON LAS ACTUALIZACIONES PARA MAYO 2023.

ACTUALIZACIÓN JUEVES 27 DE ABRIL DE 2023

ACTUALIZACIÓN SÁBADO 29 DE ABRIL DE 2023 5.35 pm

ACTUALIZACIÓN LUNES 01 DE MAYO DE 2023 8.35 pm

Reporte 01/05/2023 8.35 am

ACTUALIZACIÓN LUNES 01 DE MAYO DE 2023 10.53 pm

El Salario Mínimo en Venezuela, análisis y propuesta de acuerdo a un estudio independiente

ACTUALIZACIÓN LUNES 01 DE MAYO DE 2023 5.33 pm

INFORMACIÓN SOBRE EL AUMENTO SALARIAL DEFINITIVO ANUNCIADO POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA

ACTUALIZACIÓN MARTES 02 DE MAYO DE 2023 8.24AM

ACTUALIZACIÓN MARTES 02 DE MAYO DE 2023 5.58PM

ATENCIÓN:

Actualización 9.35am

Actualización 9.47am

ACTUALIZACIÓN JUEVES 04 DE MAYO DE 2023 10AM

ACTUALIZACIÓN DEL 5 AL 9 DE MAYO.

Aprobadas 27568 nuevas pensiones de Amor Mayor, consulte a través de la plataforma Patria si ya está activo(a) para proceder a cobrar.

Continua liberandose el pago de la pensión de Amor Mayor correspondiente al mes de Mayo de 2023 por un monto de Bs.130.

Pendiente el Bono de Guerra de este mes para pensionados por Amor Mayor.

ACTUALIZACIÓN 10 DE MAYO

Preparamos una lista de preguntas y respuesta, donde aclaramos todo lo siguiente:

¿Quienes reciben el aumento?

¿Los jubilados de la administración pública reciben el aumento?

¿Los pensionados del IVSS reciben el aumento?

¿Cómo quedó el bono de guerra para los trabajadores activos del sector público, privado, jubilados y pensionados del IVSS y Amor Mayor?

¿Cómo quedó el bono alimentación o cesta ticket para trabajadores activos? ¿Se aplicará a jubilados y pensionados?

¿A qué moneda están anclados los valores para el cálculo de salario mínimo?

¿Soy trabajador activo y mi bono alimentación es mayor que el decretado, que sucede allí?

¿Gano sueldo mínimo de Bs. 130, tengo aumento?

¿Gano sueldo básico mayor a Bs. 130 tengo aumento?

¿Cuál es el sueldo básico integral actual?

¿Las horas de tiempo extra fueron aumentada?

¿Los días sábado, domingos y feriados tuvieron un aumento?

¿El aumento es lineal.?

Estaremos ampliando progresivamente la lista de preguntas y respuestas..

ACTUALIZACIÓN VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DE MAYO DE 2023

ACTUALIZACIÓN LÚNES 15 DE MAYO DE 2023

Próxima actualización hoy lunes 15, con la información del pago de la pensión y bono de guerra para pensionados del IVSS y Amor Mayor.

PRÓXIMO REPORTE A LAS 8PM DE HOY 17 DE MAYO.

ACTUALIZACIÓN VIERNES 19 DE MAYO DE 2023 7.28AM

COMO LO ANUNCIAMOS HACE CASI UNA SEMANA EL PAGO DE LA PENSIÓN ES HOY VIERNES 19, ESTAREMOS REALIZANDO ACTUALIZACIONES A MEDIDA QUE LLEGUE LA INFORMACIÓN CONFIRMADO EL PAGO DE LA PENSIÓN

EL IVSS CONFIRMO ANOCHE 18 may. 2023, A LAS 8:40 p. m. LO QUE NOSOTROS VENÍAMOS PUBLICANDO Y RATIFICANDO EN TODOS NUESTROS REPORTES Y ACTUALIZACIONES.

RECUERDEN LOS AMABLES LECTORES IR COLOCANDO EN LA CAJA DE COMENTARIOS SI SU BANCO HA DEPOSITADO PARA QUE TODOS LOS PENSIONADOS SE ENTEREN DEL DEPOSITO EN CADA BANCO

ACTUALIZACIÓN 19 DE MAYO 12.15PM

