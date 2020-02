Esta receta de camarones agridulces con miel y limón son un excelente aperitivo o entrada para las festividades navideñas, acompañada sobre una cama de arroz blanco.

Ingredientes

300 gramos de camarones, 2 c/s de miel, 1 limón (su zumo), aceite de oliva virgen extra, una pizca de sal (opcional).

Elaboración

Para esta receta podemos utilizar camarones frescos o congelados. En este último caso hay que descongelarlas adecuadamente con anterioridad.

Con las carcasas y las cabezas de las gambas podemos hacer un fumet para elaborar, posteriormente, un arroz o una fideuà.

Pelamos las gambas, las limpiamos y las secamos bien. En un bol se mezcla la miel y el limón, y se introducen los gcamarones. Dejar macerar una media hora.

En una sartén con una cucharada de aceite de oliva virgen extra, se saltean las gambas bien escurridas de la marinada, hasta que se doren ligeramente. Finalmente se añade la mezcla de miel y limón donde las habíamos dejado macerar, dejamos reducir a fuego medio.

Emplatado

Servir las gambas agridulces calientes, como aperitivo o acompañados de un arroz blanco como plato principal. Añadir un punto de sal si se desea.

