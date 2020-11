Panquetas de Espinacas para gente Fitness

Desayuno Fit: Panquetas de espicanas

Si eres de las personas que simplemente no soportan comer vegetales y tienes el deseo de adelgazar esta opción es para ti. Simplemente se trata de esconder la textura de las espinacas en estas deliciosas panquecas y de este modo, no dejas de recibir los nutrientes para tu salud y para adelgazar de las fabulosas espinacas.

Ingredientes:

3 claras de huevos

1/2 taza de harina de avena

1 cucharada de linaza molida

1 sobre de stevia

1 puñado de espinacas previamente pasadas por agua

Licuar todos los ingredientes y preparar en sartén anti-adherente a fuego bajo. Puedes acompañar con una cucharada de mantequilla de maní como topping.

