Desur desplegó Plan de Operaciones “Rastrillo y Humo” en Charallave

En el marco del dispositivo Navidades Seguras 2021, efectivos del Destacamento Rural en Charallave (Desur-Charallave), activaron el Plan de Operaciones Rastrillo y Humo Negro en todo el municipio Cristóbal Rojas.

Con la finalidad de frenar los índices delictivos en la jurisdicción los centinelas efectuaron recorridos preventivos, además de hacer la recolección escombros, desechos, y cauchos que están en las vías y puedan ser usados por personas para trancar el paso.

Por disposición del Comandante del Zona Operativa de Defensa Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y el Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, los castrenses se mantienen desplegados en toda la entidad mirandina, a fin de brindar seguridad y hacerle frente a las bandas delictivas que atentan contra la paz de los ciudadanos.

