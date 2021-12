Desur mantiene operativos para garantizar unas navidades seguras en los Altos mirandinos

Desur mantiene operativos para garantizar unas navidades seguras en los Altosmirandinos

Prensa CZGNB-44

Gracias a la presencia y labores de patrullajes por parte de los funcionarios del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Los Teques), se ha logrado reducir los índices delictivos y obtener resultados positivos.

En labores de patrullaje, se logró retener un lote de madera de la especie de pino, que fue cortado sin los permisos correspondientes en el sector El Cabotaje de Los Teques. Asimismo, en un punto de control en El Paso, los centinelas retuvieron una moto, que al momento de la inspección se detectó que tenía los seriales de la carrocería devastados.

Estos operativos se vienen haciendo en todo el Eje de los Altos Mirandinos, donde los uniformados vienen ejecutando distintos operativos preventivos, como supervisión de las instalaciones eléctricas, puntos de control, patrullaje y seguridad vial.

Los dispositivos implementados por funcionaros del Desur, se hacen por órdenes del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, en su lucha contra los hechos delictivos y por garantizar la paz y seguridad de los ciudadanos.

