Dieta para diabéticos y recomendaciones generales

La dieta es un elemento básico en el tratamiento del diabético tanto tipo I como tipo II. Pero sobre todo los tipo II, deben ser conscientes que tanto su alimentación como la práctica de actividad física específica para su condición, son su principal medicina.

La dieta del diabético no se aleja mucho de la dieta que debe seguir cualquier adulto sano. Eso sí, en este caso más que nunca debemos respetar los horarios de las comidas. Se deben hacer 5-6 comidas a lo largo del día. La pauta general es dejar pasar un mínimo de 3 horas entre ingesta y un máximo de 4.

Debe ser una dieta normocalórica, adaptada al gasto calórico de cada individuo, aunque en caso de sobrepeso u obesidad sí que tenemos que pautar una dieta más baja en calorías hasta corregir este estado.

La importancia de la fibra

El consumo de fibra, especialmente la soluble, tiene un papel muy importante en la alimentación del diabético puesto que por un lado va a ralentizar la velocidad de absorción de los azúcares mejorando la glucemia después de comer. Esto también lo conseguiremos combinando los alimentos en función de su contenido en hidratos de carbono, proteínas y lípidos.

Por otro lado, la fibra disminuye la absorción de las grasas. En concreto la fibra soluble tiene un efecto de atracción del colesterol favoreciendo su eliminación.

Debemos evitar aquellos alimentos ricos en azúcares simples como el azúcar de mesa, la miel, mermeladas, compotas, caramelos y chicles con azúcar, leche condensada, bebidas azucaradas, frutas en almíbar, pasteles y dulces, chocolate, turrones, helados, etc.

Sin embargo, en el mercado encontramos una gran cantidad de productos que en su etiquetado pone “aptos para diabéticos” y los cuales podemos tomar con moderación.

Se debe limitar el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas como las partes grasas de la carne (chuleta, entrecot, etc), charcutería grasa (chorizo, salchichón, mortadela…), mantequilla, margarina o alimentos precocinados.

Bebidas Recomendadas

La ingesta de líquido también es importante, puesto que dos de los síntomas de la enfermedad mal controlada son la poliuria (hacer más pis de lo normal) y la polidipsia (necesidad de beber con frecuencia).

Ahora bien, se deben evitar las bebidas alcohólicas de alta graduación. Se puede consumir vino, cerveza o cava, pero limitando su consumo a una copa al día.

El agua, mineral con o sin gas, debe ser la bebida base del diabético, consumiendo un mínimo de 2 litros al día.

También se puede tomar café o infusiones y refrescos sin azúcar.

Forma de cocinar los alimentos

Preferiblemente seleccionaremos aquellas formas de cocinado que sean más ligeras como la plancha, el horno, papillote, cocción, vapor, etc, en detrimento de los fritos o los rebozados.

Para dar más sabor a los platos podemos utilizar todo tipo de condimentos como aceite de oliva virgen extra, vinagre, mostaza, sal (no más de 6g/día), pimienta, ajo, perejil, pimienta, limón y en general todas las hierbas aromáticas.

Dieta para diabéticos

Lunes

Desayuno: Yogur desnatado + 4 cucharadas de cereales integrales + 3 nueces

Media mañana: 1 manzana pequeña + 1 loncha de pavo

Comida: Lentejas con zanahoria, puerro y pimiento verde. Sepia a la plancha. Café o infusión.

Merienda: 1 rebanada de pan integral + 1 loncha de jamón serrano

Cena: Sopa juliana. Chuleta de pavo. Infusión.

Martes

Desayuno: Café con leche semidesnatada + 2 tostadas de pan integral + queso fresco bajo en grasa.

Media mañana: Palitos de cangrejo + infusión.

Comida: Judías verdes con pimentón. Pollo asado. Café o infusión.

Merienda: Pera + 3 almendras

Cena: Crema de calabacín. Revuelto de setas. Infusión.

Miércoles

Desayuno: Café con leche semidesnatada + 3 tortitas de arroz integral con jamón york.

Media mañana: 1 naranja + 2 nueces

Comida: Consomé vegetal. Filete de ternera con pimientos asados. Café o infusión.

Merienda: 1 tortita de arroz integral + 1 loncha de pavo.

Cena: Berenjenas al horno. Salmón en papillote con verduras. Infusión.

Jueves

Desayuno: Té verde + yogur desnatado + 1 plátano + 6 almendras.

Media mañana: 1 tostada de pan integral + 4 rodajas de lomo embuchado.

Comida: Judías con arroz. Parrillada de verduras. Café o infusión.

Merienda: Kiwi + 2 nueces.

Cena: Crema de calabaza. Tortilla de gambas. Infusión.

Viernes

Desayuno: Café con leche + 4 cucharadas de cereales integrales.

Media mañana: 1 pomelo + 3 almendras.

Comida: Espinacas con pasas y piñones. Atún a la plancha. Café o infusión.

Merienda: 1 rebanada de pan integral con queso fresco bajo en grasa.

Cena: Sopa juliana. Pechuga de pollo con ensalada de tomate. Infusión.

Sábado

Desayuno: Yogur desnatado + 4 cucharadas de copos de avena integrales + 3 nueces.

Media mañana: 1 tortita de arroz integral + salmón ahumado

Comida: Espaguetis integrales con frutos del mar. Ensalada de escarola. Café o infusión.

Merienda: Manzana + 1 loncha de jamón serrano.

Cena: Acelgas. Huevos rellenos de atún y una cucharada de mayonesa baja en calorías. Infusión.

Domingo

Desayuno: Té verde con jengibre + 2 tostadas de pan integral con queso fresco 0% MG.

Media mañana: 1 rodaja de piña + 3 almendras.

Comida: Arroz con pimiento, zanahoria y cebolla. Solomillo de ternera. Café o infusión.

Merienda: Yogur desnatado.

Cena: Consomé de verduras. Merluza al horno. Infusión.

