Dispositivos de la GNB logran resultados positivos en los municipios Zamora y Acevedo

Prensa CZGNB-44

Como Luis Daniel López quedó identificado el hombre detenido por funcionarios del Destacamento 443 (D443), del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), cuando efectuaban el chequeo de personas y vehículos en el sector Puente Araguita del municipio Acevedo.

Durante la revisión, detectaron inconsistencia en los seriales del vehículo marca Toyota, el cual era conducido por el ciudadano, quien pasó a la orden del Ministerio Público, ente que seguirá el trámite respectivo.

En otro caso, en el puesto de control El Quemaito del municipio Zamora, fue retenido un vehículo y 120 cajas de shampoo, el cual era trasladado sin contar con la documentación que ampare su legalidad.

Además, por instrucciones del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez se efectuó una jornada de vacunación para el personal adscrito a la unidad militar del D444, donde se les aplicó la inmunización contra el Covid-19.

Esta jornada se ejecuta en los distintos destacamentos del CZGNB-44, por lineamientos del General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, para garantizar el bienestar del personal militar y civil.

Dispositivos de la GNB logran resultados positivos en los municipios Zamora y Acevedo was last modified: by

En: Noticias Nacionales