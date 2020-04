Distanciamiento social perfecto! Los Monos en la India son más inteligentes que muchos humanos

Una foto revela cómo los monos en la India se mantienen en distanciamiento social perfecto, ellos se ordenan de forma que pueden mantener la distancia adecuada a la hora de recibir comida por un humano, las razones van mucho más allá de algo que pudiésemos considerar una rareza de la naturaleza, pues, en el fondo ellos tienen razones muy importantes por lo que se comportan de esa forma.

Se puede apreciar que no solo no se acercan al humano, sino que mantienen una distancia social de al menos un metro y medio entre ellos, situación que ha llamado la atención de los investigadores sobre el comportamiento de la manada de monos ya que la especie humana no sigue dicho distanciamiento recomendado y a causa de ello la pandemia del coronavirus covid-19 sigue haciendo estragos.

Muchos son los casos en que individuos se han hasta disfrazado de arbustos y bolsas de basura para pasarle por encima a la cuarentena, otros han violado el distanciamiento social realizando fiestas, asistiendo a la playa, bares, etc.. Mientras que la mayoría ha respetado la cuarentena por miedo a contagiarse algunos gobiernos cómo los del Brasil, México y Estados Unidos han sido bastante irresponsables al manejar la estrategias a seguir en lo referente a la lucha contra el covid-19, tal es el caso del presidente de los Estados Unidos que sugirió inyecciones de desinfectante y altas dosis de rayos ultravioleta para matar el coronavirus en el cuerpo de los infectados.

Algunos investigadores afirman que el Distanciamiento social perfecto observado en los monos, es el reflejo de su percepción de que algo malo está pasando en los humanos, y ellos no dejan que toda la manada se acerque al humano que les da comida, ya que si todos se acercan todos podrían contagiarse de lo que el humano tenga, mientras que si solo se acerca uno o dos, estos al ver al un cambio el actitud o salud de los potenciales contagiados los alejan de la manada y principalmente de las crías.

Un comportamiento similar se ha visto en las ratas, de las que se conoce tienen una estructura piramidal de gobierno. Las ratas envían a buscar y probar comida a las que están más abajo en la cadena de mando, si estas se ven afectadas por veneno o comida que ni ellas en mal estado puedan consumir, las otras actúan en consecuencia.

Fuente.

A perfect #SocialDistancing seen near Bhalukpong in Arunachal Pradesh along Assam-Arunachal boundary. If we observe carefully, animals can teach us many vital lessons that we may have missed in the haste of our normal daily lives.

(Picture taken by Arup Kalita, Tezpur) pic.twitter.com/5iIr8SELUz

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 28, 2020