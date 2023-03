Eduardo Padua & Dominique Patrick Noel presentan «Unión DC»

Eduardo Padua y Dominique Patrick Noel acaban de lanzar al mercado su reciente trabajo musical que lleva por nombre «Unión DC». Una canción ideal para los bailadores y que, a su vez, transmite un mensaje de unión entre músicos y cantantes.

Ambos son percusionistas muy experimentados en el área del DMV, Washington. La idea detrás de «Unión DC» surgió de que ambos estaban cansados de ver la falta de unidad entre los músicos de la zona. La cantidad de chismes, negatividad e incluso envidia entre sí causa tal discordia.

Por lo tanto, Eduardo comenzó a escribir las letras con la ayuda de Héctor Luis (basado en un poderoso arreglo del multi-instrumentista Albert Sánchez) para crear letras que, con suerte, nos elevarán y nos unieran a los músicos. Y luego Eduardo reunió a un equipo cuidadosamente seleccionado de los mejores músicos / hermanos que, por cierto, cada uno colaboró gratuitamente porque ellos también creían en la importancia del mensaje.

«Eduardo y yo creemos firmemente que nosotros los músicos somos una hermandad y también una familia y es hora de tomar nota del hecho de que debemos solidarizarnos y trabajar juntos y no unos contra otros porque nuestra misión como músicos es la misma: entretener a las masas con nuestro talento y amor por la música». – Dominique Patrick Noel.

Por consiguiente, ambos están emocionados y muy orgullosos de esta colaboración y trabajo de amor y esperan que este nuevo tema «Unión DC» sea del agrado del público.

«Unión DC» ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales:

ONTACTO

Manager

Xiomara Mercado

DoPaNo Productions, LLC

(240) 909-6456

dopanoproductions@gmail.com

Tumbao Media Productions

