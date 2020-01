En EEUU aparece un segundo caso de Coronavirus nCoV Chino y hay 63 sospechosos

EEUU: Aparece un segundo caso de Coronavirus nCoV y hay 63 sospechosos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos confirmaron este viernes un segundo caso de coronavirus.

El llamado virus Wuhan en el país afectó a una mujer que se encuentra en el rango de los 60 años que reside en la ciudad de Chicago, reseñó Univisión.

La mujer viajó a Wuhan, ciudad donde se originó el brote en China, y regresó a Estados Unidos el 13 de enero. El CDC agregó que, a pesar de ser el segundo caso, consideran que el riesgo en el país es bajo.

Además, informó que 63 personas en 22 estados de Estados Unidos están siendo evaluadas por posible contagio con el virus.

