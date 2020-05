Efectivos de la GNB retuvieron 307 gramos de material aurífero en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62).- Continuando con labores de patrullaje y supervisión a lo largo y ancho del estado Bolívar, la Guardia Nacional Bolivariana realizó la retención de 307 gramos de material aurífero que era trasladado de manera ilegal por dos ciudadanos.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento fue realizado por efectivos militares del Punto de Atención al ciudadano «La Romana» del Destacamento N°625.

El G/B Rodríguez Cepeda aseveró que el material aurífero era transportado los ciudadanos Richard Fran Mejias Rincón (35) y Mervin Gustavo Viloria García (41) quienes no pudieron justificar el origen de dicho material.

Resaltó que el procedimiento fue puesto a la orden Corporación Venezolana de Minería (CVM) para que ejecute las diligencias pertinentes al caso.

El Comandante de Zona N°62 G/B Rodríguez Cepeda exhortó a la población a denunciar ante cualquier ilícito que pudiera cometerse con material aurífero poniendo a disposición el Comando de Zona y Destacamentos que lo conforman, así como la Corporación Venezolana de Minería.

