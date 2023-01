El artista Tomás Taylor presenta su nuevo sencillo ¿Qué Pasó?

Tomás Taylor presenta su nuevo trabajo musical ¿Qué Pasó? una propuesta con tintes Funk pero inmerso en el pop, los sonidos de Tomás son la nueva revolución musical en América, marcando pauta y reviviendo el pop en una estética fina y cuidada.



Tomás Taylor es un músico, productor y actor de Buenos Aires, Argentina, en plena formación de su proyecto solista, propone un viaje por su mente mostrando su alter-ego, sus propuestas no solo son musicales sino actorales, acompañadas de los conceptos que desarrollan sus letras y videos.

¿Qué Pasó? es una propuesta única y arriesgada de Tomás Taylor en una transición protagonista, un sonido particular llevan a este artista a explorar un campo de matices.

El videoclip es un sin fin de pensamientos que llevan al mismo lugar, un LOOP en el que está atrapado el protagonista por un desamor que lo atormenta, ¿Qué Pasó?.

El despliegue corporal y actoral llevan a Tomás a llevar una línea estética y fina logrando un manjar visual.

Disfruta la discografía de Tomás Taylor que sin duda llevan a viajar a un mundo creativo tales como su primer EP, Box-17, El Comienzo, Manteca, Ay y sin duda ¿Qué Pasó?, sus redes @taylor.rvr

Fuente: Héctor Álvarez