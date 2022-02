Los artistas Kike Rey oriundo de Bogotá, Colombia y el cantante de música llanera Alejandro Rondón nacido en Venezuela, unen sus voces para interpretar el popular tema “Ironía”, un sencillo del género llanero que ha sido interpretado durante años por grandes artistas.

Esta nueva versión de “Ironía” fue grabada en la ciudad de Cúcuta en los estudios de Yiyo Producciones, bajo la producción de Alirio Leherecit y Samir Sahili.

Un incidente ocurrido en los llanos colombianos mientras ambos artistas se encontraban de promoción, fue la causante de una amistad que se fue consolidando con el tiempo y hoy en día permite que se realice esta gran colaboración que se convertirá en muy poco tiempo en la favorita de quienes siguen su carrera.

“Ironía”, tema conocido en muchos países de Latinoamérica, narra la historia de unos amantes que se conocieron en lo que ellos consideran “el momento y el sitio equivocado”, porque, aunque ella estaba soltera, él tenía una familia junto a su esposa, su hija y un bebé en camino, sin embargo todo eso no fue impedimento para seguir con su amorío.

El videoclip será grabado dentro de algunos días en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta en Colombia con la productora Ame Films Producciones y será dirigido por Felipe Camaro. El material visual contará con la participación de 3 exitosos modelos de la ciudad y será grabado en formato cine.

Pueden seguir los pasos de ambos artistas, conocer la fecha del estreno del videoclip y todas las sorpresas que traen en sus carreras musicales, uniéndose a sus redes sociales: @kikereyoficial @alejandrorondonoficial.

El colombiano Kike Rey y el venezolano Alejandro Rondón se unen en el sencillo “Ironía” was last modified: by

En: Notas de Prensa