El rock tiene sus premios: III Edición de los Premios Metal Hecho en Venezuela con 18 categorías

Lista la III Edición de los Premios Metal Hecho en Venezuela con 18 categorías

Buscando reconocer la labor de distintos subgéneros del rock venezolano y que tendrá una gran ceremonia de premiación con 9 bandas en vivo

Regresan los “Premios Metal Hecho en Venezuela” en su tercera edición, reconociendo, premiando y promoviendo el talento y los méritos de las bandas, artistas, medios de comunicación y productoras musicales que hacen vida dentro de las distintas tendencias del metal y el hard rock hecho en Venezuela. El certamen cuenta con 18 categorías que tendrán dos fases de votación. Los galardones serán entregados en una gran ceremonia donde actuarán nueve agrupaciones en vivo y que tendrá lugar el 18 de noviembre en Chapis Discoteque Bar de El Rosal.

En Venezuela se celebran algunos premios y festivales donde se honra al rock en general, pero son pocas las productoras que se dedican a galardonar las diferentes categorías del género de manera específica, en este sentido los Premios Metal Hecho en Venezuela han sido pioneros en el país y este 2023 regresan de la mano de sus creadores, Ariah Records, en alianza con Classic Metal Fest, para darle su justo y merecido nivel de reconocimiento al metal venezolano.

“Los Premios Metal Hecho en Venezuela tienen como objetivo el reconocer y premiar esos talentos del rock pesado, y del metal venezolano, tanto de la vieja como de la nueva escuela. Son más de cincuenta años en los que diferentes subgéneros se ejecutan en nuestro país y a veces mucha gente, ingenuamente, pregunta si en verdad se practica el metal venezolano o si existen artistas de este tipo en nuestro país”, destacaron los hermanos Riccardo y José Musci, fundadores de los premios.

El evento:

Se realizará una merecida ceremonia de premiación, donde se entregarán los trofeos de las 18 categorías, más la entrega de nominaciones especiales y reconocimientos a la carrera de figuras trascendentales para el rock duro y el metal venezolano. Las agrupaciones que actuarán ese día conforman un cartel de lujo con artistas de diferentes estilos y generaciones: Stratuz, Landsemk, Arkangel, Altopana Power Trio, N.O.D.S., Guaica, Ravenous Feast, Scape y Dirty Trizzy.

La sede de esta gran ceremonia será Chapis Discoteque de El Rosal, el día 18 de noviembre y será una celebración donde estarán presentes todos los nominados y homenajeados con sus allegados, más los gestores culturales y aliados comerciales. Motivado a que el local tendrá un aforo muy limitado, quienes deseen asistir para apoyar a sus bandas favoritas, se utilizará el método de reservación para el ingreso, con un cover que podrá gestionarse en Ariah Records y en Chapis.

La Tercera Edición de los Premios Metal Hecho en Venezuela cuentan con dos fases:

Fase 1, Elección de nominados: A través de un formulario que se publicará en internet, el público realizará la selección de un máximo de cinco (5) postulados por categoría y al final quedarán quienes más votos obtengan. Si el público desea postular algún artista que no haya sido considerado por la organización, habrá una casilla donde podrá hacerlo. Cada votante podrá participar una (1) sola vez. Esta primera fase comenzará el próximo 01 de septiembre con la publicación de la página web del formulario (en la que aparecen todos los detalles) y terminará el 30 de septiembre.

Fase 2, selección de los ganadores en cada categoría :

Una vez escogidos los cinco postulados con mayor votación del público, la primera semana del mes de octubre se publicará el listado de nominados finales por cada categoría a través de los medios de comunicación y redes sociales de los organizadores.

También se activará la nueva tabla de votación para la selección de los ganadores de cada categoría, proceso que durará hasta el día 30 de octubre. Los triunfadores serán anunciados el día del evento, el 18 de noviembre en Chapis Discoteque Bar.

“Un importante personaje del medio de las artes y los museos en Venezuela, nos dijo en una conversación que tuvimos con él y que se quedaría grabado en mi mente por la razón que tenía: en Venezuela tienen que darse cuenta que el rock y el metal son arte, son cultura y tienen que darles su puesto y su merecido nivel, es sacarlo de donde está actualmente”, agregó Riccardo Musci.

