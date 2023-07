Elba Robles presenta nuevo sencillo “Loca”

La cantante puertorriqueña Elba Robles acaba de lanzar al mercado su nuevo sencillo que lleva por nombre “Loca”. Una composición del Dr. Carlos Maestre y el arreglo musical fue realizado por el maestro Efraín Rolón.

“Loca” es una canción con letras románticas y un arreglo exquisito para el disfrute de los bailadores.

Cabe destacar que Elba Robles posee una larga carrera musical, ha colaborado con grandes agrupaciones de Puerto Rico. Además, ha sido acompañada en Concierto por la Orquesta Sinfónica de P.R. y el afamado Trio Los Panchos de México en el Centro de Bellas Artes.

Ha grabado cinco (5) producciones discográficas y en la actualidad se encuentra grabando su sexta producción para el disfrute de todos sus fans.

Además, ha recibido grandes reconocimientos como el Premio Récord World de E.U. (1980), Premio Agueybana (1981), Premio Bohemia del Salón de la Fama (2019), Miami Latin Music Award (2023), Premio People y Medallas de reconocimiento en New York.

“Loca” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip se puede apreciar a través de YouTube:

Contacto

Correo Electronico

thebige1949 @ gmail.com