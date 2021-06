En Anzoátegui, Al menos 36 grupos delictivos desmanteló la GNB

Prensa CZGNB 52.- Gracias a las acciones de prevención a través de patrullaje constante y labores de inteligencia, un total de 36 grupos estructurados de delincuencia organizada (GEDO), fueron desmantelados por los efectivos del Comando de Zona N° 52 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Anzoátegui.

El general de brigada Víctor Catamo Lisboa, comandante de la unidad militar anzoatiguense de la GNB, informó que gran parte de las bandas delictivas se dedicaban al robo y hurto de material estratégico, usuarios en la troncal 9 y sector productivo, este último en la zona oeste del estado.

Catamo destacó que durante el mes de mayo 272 personas fueron detenidas por diversos delitos, asimismo que en las acciones de seguridad ciudadana once armas de fuego y 22 facsímil fueron incautados.

El oficial general agregó que gracias al patrullaje constante de los efectivos adscritos al CZGNB 52-Anzoátegui, un total de 120 delitos fueron frustrados.

En materia ambiental, la GNB trabajando mancomunadamente con el Ministerio del poder popular para el Ecosocialismo (MINEC) regional, se retuvieron 343 estantillos de madera por carencia de permiso para aprovechamiento de producto forestal

Estas acciones se enmarcan en la operación Mazo Oriental impulsada por la Región Estratégica de Defensa Integral (REDIOR), e instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón, Comandante General de la GNB.

