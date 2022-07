En el Zulia, Ocho personas de una familia mueren al explotar su casa

Casigua El Cubo, Venezuela.- El siniestro se reportó en una vivienda ubicada en la población de Casigua al Cubo, en el municipio de Jesús María Semprún, en el estado Zulia.

Una fuerte explosión despertó de golpe a los vecinos en la invasión Santa Lucía, en Casigua el Cubo, del municipio Jesús María Semprún, donde se incendió un rancho. En el siniestro fallecieron ocho personas miembros de una familia, entre las víctimas mortales se reportó una mujer embarazada.

Aproximadamente a las 4.00 de la mañana de este viernes 22 de julio, las voraces llamas consumieron una vivienda. Hasta los momentos, se desconoce el motivo del incendio y las identificaciones de los fallecidos. Sin embargo, se logró conocer que las víctimas son tres adultos y cinco menores de edad.

De la vivienda, al parecer salieron dos personas heridas un adolescente y un hombre, quienes fueron trasladados a la Unidad de Quemados en el hospital de la población de San Cristóbal con quemaduras de tercer grado.

En el lugar se encuentran funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Jesús María Semprún y efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

En una actualización al cierre, se conoció que las investigaciones apuntan a un presunto culto esotérico practicado en la vivienda siniestrada.