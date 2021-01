En Venezuela: Universidad de Oriente recibe nuevos ataques de robo y vandalismo

Universidad de Oriente recibe nuevos ataques de robo y vandalismo en 4 de sus 5 núcleos.

El día 4 de enero del año en curso, se conoció la denuncia de Francisco Marcano, Coordinador del Movimiento Estudiantil VIVALAUDONE en el estado Nueva Esparta, donde se explica el hurto de aires acondicionados y cableado de laboratorios y oficinas de la Universidad de Oriente, mientras que Alejandro Tovar, dirigente del Movimiento Estudiantil SOY UDISTA en el Estado Monagas, informó de los actos vandálicos en las Escuelas de Agronomía y Cursos Básicos en el Campus de los Guaritos.

Trascendió que el 5 de enero, Hernan Bethelmy, Coordinador del Movimiento PROUDISTA, informó que se generó un incendio en la escuela de ciencias de la tierra, dejando graves daños en la infraestructura del recinto académico.

Cabe destacar que en el 2020, se recibieron al menos 10 denuncias por núcleo, de ataques y robos a la misma, en el cual, personal obrero, profesores y movimientos estudiantiles, dedicaron parte de la cuarentena, en la limpieza y recuperación de espacios dentro de la Universidad de Oriente.

