Ensalada de Aguacate y Camarones

Ingredientes para 4 personas:

– 4 aguacates

– 150g de camarones cocidas y peladas

– Cebollin

– sal al gusto

Para la salsa

– 1 yema de huevo

– 20g de mostaza de dijón

– 4 cdas de aceite de mani o aceite vegetal

– 20g de Ketchup

– 1 gota de Tabasco

– Sal y pimienta

Preparación:

Para la salsa



1 – En un tazón o un bol, poner la yema de huevo, la pimienta, la sal y la mostaza de dijón

2 – Revolver constantemente con un batidor.

3 – Añadir poco a poco el aceite.

4 – Una vez que la mayonesa este firme, agregar el Ketchup y el Tabasco

Para los aguacates



1 – Picar el cebollin y pelar los aguacates

2 – Cortar rebanadas finas de aguacate con un cuchillo y colocarlas en las parte inferior de los cuatros tazones pequeños.

3 – Cortar el resto de los aguacates en pequeños cubos.

4 – En un tazón, mezclar los camarones, los aguacates cortados en cubitos, el cebollin picado y la salsa.

5 – Llenar con esa mezcla los cuatros tazones pequeños.

En un plato pequeño, desmoldar con cuidado esa preparación y espolvorear con sal al gusto.

Que entrada más deliciosa, los invito a prepararla!!!

