Ensalada de pollo y verduras un almuerzo saludable por menos de $5, receta para dos personas

Ensalada de pollo y verduras un almuerzo saludable por mes de $5, receta para dos personas

Ensalada de pollo y verduras

Ingredientes (para 2 personas)

200 g de pollo cocido (1 USD)

1 lechuga romana (1 USD)

1/2 taza de tomates cherry (0,5 USD)

1/2 taza de pepinos (0,5 USD)

1/4 taza de cebolla morada (0,25 USD)

1/4 taza de queso feta (0,75 USD)

2 cucharadas de aceite de oliva (0,5 USD)

1 cucharada de vinagre de vino tinto (0,25 USD)

Sal y pimienta al gusto

Elaboración

Corta el pollo en trozos pequeños. Lava y corta las verduras. En un bol, mezcla el pollo, las verduras, el queso feta, el aceite de oliva, el vinagre de vino tinto, sal y pimienta al gusto. Sirve inmediatamente.

Costo total: 4 USD

Esta ensalada es una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales. El pollo es una buena fuente de proteínas, las verduras aportan vitaminas, minerales y fibra, y el queso feta aporta calcio y proteínas.

Variaciones

Puedes agregar otras verduras, como pimientos, zanahorias o champiñones.

Puedes usar otro tipo de queso, como queso parmesano o queso manchego.

Puedes agregar una vinagreta diferente, como vinagreta de balsámico o vinagreta de mostaza.

Consejos

Puedes preparar esta ensalada con antelación y guardarla en el refrigerador durante la noche. Al día siguiente, solo tienes que agregarle un poco de aceite de oliva y vinagre.

Puedes usar pollo sobrante de otras comidas.

