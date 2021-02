Erika Guerrero Empodera la Portada de Sport Magazine #25

El equipo de Sport Magazine regresó recargado y para iniciar el año con buen pie traemos en nuestra edición número 25 a la empresaria

venezolana Erika Guerrero, quien figura como portada y nos contará los secretos detrás de su vida fitness rodeada de escarcha y maquillaje.

En esta nueva edición quisimos abordar temas que giran principalmente a favor de la salud, la estética, el entretenimiento y hasta nos unimos a la

fiebre del béisbol, entre otros contenidos de interés colectivo.

“Formar parte de la primera edición del año de la revista deportiva número uno en Venezuela, es un honor para mí. Encantada estoy con el

trabajo final”, comentó Guerrero.

Erika pasa a formar parte de la extensa lista de talentos venezolanos que han sido portada de esta prestigiosa revista venezolana. Laura Chimarás,

Andreina Castro, Bárbara Sánchez, Chyno Miranda,Rosangelica Monasterio , Charyl Chacon ,Gizel Mobayed , Leo Aldana , fueron algunos de los rostros de Sport Magazine.

Es importante mencionar que no solo nos encontrarás en los gimnasios, clínicas, consultorios y spa más destacados de la Gran Caracas, sino que

además podrán leernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro enlace en www.issuu.com

La presidencia de Sport Magazine está a cargo de Diego Manuel Pereira, Joseph Daniel Herrera en la vicepresidencia, en la gerencia Jhoser Durán,

como directora editorial Soreny Salazar Velarde.

Mientras que de la logística se encargó el periodista Jesús Bastidas.

Sport Magazine es un proyecto que tiene como única finalidad enaltecer lo mejor del arte y el deporte venezolano. Sus directivos apuestan a

reinventarse en cada edición para el disfrute de cada uno de sus seguidores.

¿Cómo encontrarnos en Internet?

A partir del 1 de marzo visita www.issuu.com : Sport Magazine Ve

impresa en los diferentes espacios antes mencionados.

Para estas y otras informaciones, puede seguir la cuenta oficial de la

revista

en Instagram: @sportmagazineveoficial

Nota de Prensa :

Joseph Herrera

V.P. Sport Magazine

