Top 5 de Los Libros Recomendados para Leer en 2024

Cada año, el mundo de la literatura nos asombra con obras fascinantes y, en 2024, la oferta literaria es más prometedora que nunca. Ya sean clásicos o contemporáneos, los libros de romance, fantasía, misterio y motivación brindan experiencias únicas para explorar nuevos mundos a través de la lectura.

En este año nuevo la búsqueda de entretenimiento no se detiene, ya sea en los casinos con bonos de bienvenida o en las librerías. Si estás buscando expandir tus conocimientos, aprender cosas nuevas y emocionarte con los libros que están marcando tendencia, este artículo es para ti.

A continuación, te contamos cuáles son los cinco libros más recomendados para leer en este año, con géneros literarios para todos los gustos. Desde emocionantes novelas románticas hasta inspiradores relatos, vas a poder explorar historias cautivadoras y descubrir mundos fascinantes a través de la lectura.

Orgullo y Prejuicio (Jane Austen)

Sumérgete en la obra maestra «Orgullo y Prejuicio», escrita por la novelista británica del siglo XIX, Jane Austen. Publicada en 1813, esta novela romántica sigue la vida de Elizabeth Bennet y su compleja relación con el orgulloso y distante Sr. Darcy.

Esta historia de amor, llena de malentendidos y personajes cautivantes, sigue atrayendo a lectores de todas las edades. A pesar de pertenecer a una época distinta, la novela resuena con temas universales que siguen siendo importantes: el amor, el orgullo y la superación de prejuicios.

Considerada un clásico de la literatura, esta novela es una lectura infaltable en el 2024. Con “Orgullo y Prejuicio” Jane Austen ha encantado a lectores en el mundo entero, al recordarnos que las complejidades de las relaciones humanas, el amor y la sociedad se mantienen en el tiempo.

Si quieres explorar otros libros clásicos de la novela romántica, te recomendamos obras que no puedes dejar de leer, como «Sentido y Sensibilidad» de Jane Austen, “Cumbres Borrascosas» de Emily Brontë y «Mujercitas» de Louisa May Alcott.

Los Días del Venado (Liliana Bodoc)

Liliana Bodoc, escritora argentina, nos lleva en un viaje épico con «Los Días del Venado,» publicada en el año 2000. Esta novela de fantasía es el primer libro de la trilogía «La Saga de los Confines», que ocurre en un mundo mágico donde se enfrentan el bien y el mal en una batalla llena de emoción.

En esta novela, Liliana Bodoc logra combinar la riqueza de la mitología latinoamericana con una narrativa cautivadora. Esto le valió a la autora premios como Mejor Obra Literaria (2000), Premio Fantasía (2001) y menciones especiales como una figura destacada en la literatura fantástica latinoamericana.

«Los Días del Venado» ofrece una experiencia única al sumergirse en un universo lleno de mitos autóctonos. Esta novela es una lectura imperdible para los amantes de la fantasía épica, en la que se narran historias y personajes que exploran la lucha contra fuerzas oscuras y la búsqueda de la identidad.

Conoce mundos fabulosos y completa tu lista de lecturas con otras obras maestras del género de fantasía como «El Señor de los Anillos» de J.R.R. Tolkien, «La Sombra del Viento» de Carlos Ruiz Zafón y “Viajeros de un Mar de Nubes» de Borja Vaz.

Punto Ciego (Paula Hawkins)

“Punto Ciego” es la obra más reciente de Paula Hawkins, escritora y periodista británica, lanzada en 2022. La trama sigue a Edie, Jake y Ryan, amigos que confrontan el asesinato de un ser querido y la posible implicación de uno de ellos. En medio de la soledad y el temor, Edie descubre que alguien la vigila.

En esta novela de suspenso, Paula Hawkins explora las consecuencias trágicas que pueden tener incluso los actos con buenas intenciones. Los amantes del suspenso encontrarán en esta novela una historia fascinante llena de giros y tensiones, que mantiene a los lectores en vilo hasta la última página.

Paula Hawkins ha vendido más de 27 millones de libros en más de 50 países, siendo una de las autoras de suspenso más famosas en todo el mundo. Ha recibido el premio Goodreads Choice Award en la categoría de Misterio y Suspenso, y en 2016, la BBC la destacó como una de las mujeres más influyentes del año.

Si quieres seguir descubriendo historias llenas de suspenso y misterio, no dejes de leer éxitos del thriller psicológico como “La Chica del Tren” de Paula Hawkins, “La Mujer en la Ventana” de A.J. Finn y “Perdida” de Gillian Flynn.

La Rebelión de Los Buenos (Roberto Santiago)

Destacando en 2024, «La Rebelión de Los Buenos» de Roberto Santiago, escritor y cineasta español, es una novela negra. En esta historia, Fátima Montero, propietaria farmacéutica, descubre ilegalidades en su divorcio multimillonario. Junto con Jeremías Abi desafían a una multinacional corrupta en una trama peligrosa.

“La Rebelión de los Buenos” es una trama de intrigas, divorcios y batallas entre el bien y el mal con giros sorprendentes. Entre traiciones y dolor, el autor aborda temas relevantes para los jóvenes, como la amistad, la valentía y la importancia de luchar por lo correcto.

En el año 2023, esta obra recibió el Premio de Novela Fernando Lara, de la Editorial Planeta. Al mismo tiempo, Roberto Santiago consiguió el prestigioso Premio Cervantes Chico, en reconocimiento a su importante contribución a la promoción de la lectura entre el público jóven.

Si te interesa seguir explorando los libros imperdibles del género de novela negra, incluye en tu lista de lecturas títulos como “Verdad o Reto” de Camila Läckberg, “El Carnicero y el Pájaro” de Alaina Urquhart y “La Mujer Fugitiva” de Alicia Giménez Bartlett.

Hábitos Atómicos (James Clear)

James Clear, experto en hábitos y productividad, es el autor de «Hábitos Atómicos». Este libro de Motivación, publicado en 2018, explora la ciencia detrás de la formación de hábitos, descubriendo cómo pequeños cambios pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas.

«Hábitos Atómicos» es ideal para los lectores que buscan mejorar su vida cotidiana. Usando anécdotas y datos, el autor ofrece estrategias prácticas para transformar la vida y construir rutinas beneficiosas a través de pequeños hábitos positivos.

Con “Hábitos Atómicos”, James Clear se ha convertido en un best seller del New York Times. En Colombia el impactó no ha sido menor, pues este libro se convirtió en el más vendido durante el 2023. Sin duda, su enfoque científico y, al tiempo, accesible ha llamado la atención de los lectores en todo el mundo.

También puedes encontrar apasionantes lecturas sobre crecimiento personal y bienestar en libros de Motivación y Autoayuda como «El Poder del Hábito» de Charles Duhigg, «Pequeñas Cosas Bellas» de Cheryl Strayed y «El Arte de Hacer Dinero» de Mario Borghino.

