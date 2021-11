Escritora venezolana Indira Carpio Olivo presenta su libro “Cartas de Agua” en México

(Agencias) La escritora y periodista venezolana Indira Carpio Olivo, presentará su poemario Cartas de Agua, impreso bajo el sello editorial español Índigo Editoras, este sábado 20 de noviembre en la ciudad capital de México.

Cartas de Agua, según la editorial, se trata de “un libro escrito en un impulso». Específicamente «cuatro días tomaron a su autora transcribir la letanía que su abuela, Amalia Rosa, le fue dictando». En estas cartas se condensa la memoria de una familia, en especial la del linaje materno.

“A través de 111 cartas”, añade Índigo Editoras, “se va desplegando esta historia, que es la de las muertes y los nacimientos, la de las magias, la naturaleza, la amistad, los hombres, el amor, los cuerpos y los secretos. Una historia narrada a través de un lenguaje intuitivo y poético, como lo es también su autora, la venezolana Indira Carpio Olivo”.

Para la autora, se trata de un libro transgenérico. «Cartas de agua es un epistolario pero no al uso; también es poemario, y cuenta la historia de Gisela en clave narrativa. Asimismo, podemos encontrar en el texto poesía en prosa y en verso, como también rasgos del ensayo”.

La actividad

La presentación de Cartas de agua se realizará en la librería U-Tópicas ubicada en Coyoacán, espacio cultural dedicado “a divulgar en México las ideas innovadoras y disruptivas que desde los movimientos feministas y la teoría feminista se han venido gestando”.

Para más señas, el espacio se encuentra en Aguayo 37-Planta Alta, Del Carmen, Coyoacán, 04100 Ciudad de México, CDMX.

La presentación será el sábado 20 de noviembre de 2021, a las 7:30pm (México) / 9:30pm (Venezuela).

La autora

Indira Carpio Olivo (Caracas Venezuela, 1984). Es poeta, periodista y dramaturga. Licenciada en Comunicación social por la Universidad Central de Venezuela, donde también ha sido profesora. Es guionista, productora y presentadora de programas de radio y televisión.

Por su trabajo en medios digitales le fue conferida la Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo “Simón Bolívar” en 2016.

Entre sus textos figuaran:

-Mujerícolas (El perro y la rana, 2017).

-Frutos Extraños (Fundarte, 2018) galardonada con el Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca, mención Poesía.

-Cartas de Agua (Índigo editoras, 2020).

-Diario venusiano (Libero Editorial, 2020).

-Malayerba, plaquette (Fundarte, 2020).

-Papisa, plaquette (Petalurgia, 2021).

Escribió Frutos extraños, la obra, junto a Oriana Orozco (2019) y Malamadre, ambas para teatro.

Un extracto de Cartas de Agua

7

Cuando leas esta carta no estaré esperándote. Iré a buscarte. Aguardo a que la yegua pise el jardín, para no dejar a Venus en el baile de las cortinas. Cuando leas esta carta iré a buscarte, dejaré mis despojos en la puerta y serás tú quien escriba, sin que te lea. Cuando leas esta carta la carta será parte de un libro, ya no serás mi padre y te estaré devolviendo vacíos. Cuando leas esta carta, yo no la habré escrito.

17

mamá:

dónde floreciste

qué tamaño tienen tus pétalos

una gota de sangre sobre el agua es un pétalo

qué niña chupó de ti

tu dolor crece en los rizomas del lirio

crece hacia abajo y hacia arriba

abajo, la malamar

arriba, yo.

