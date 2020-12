Julio Montero lanzará el libro “El Productor”

La obra se encuentra en fase de desarrollo y tocará temas como la unificación, la logística, y la planificación que engrandecen las bases de un creador de eventos…

El productor y director venezolano, Julio Cesar Montero Pietro, se encuentra desarrollando el libro “El Productor” una obra que sin duda alguna expondrá parte del éxito que él ha logrado a lo largo de su carrera.

Julio Montero destacó en Venezuela gracias a diversas presentaciones que efectuó de la mano de “Las Águilas del Zulia” equipo de beisbol profesional venezolano, “Sarao Producciones”, y “Cines Unidos”, por nombrar algunas de las más destacadas.

Como productor de eventos, este talentoso venezolano, se ha especializado en planificar y organizar detalles de las actividades que constantemente muestra; en donde figuran contrataciones con proveedores, campañas publicitarias, capacitación del staff, logística, asesoramiento empresarial, y otros temas de interés que sin lugar a dudas lo inspiraron en crear el libro.

“El Productor” es una obra escrita y producida por Julio Cesar Montero, en donde se describe la esencia y las funciones primordiales que debe poseer un productor general.

Con esta hazaña Montero le brindará a todos los apasionados e interesados en este campo de negocio tener alternativas de asesoría y orientación; siendo así, un proyecto que situará a muchos.

“El Productor” se encuentra bastante adelantado y su creador anunciará su lanzamiento a mediados del 2021.

Jheisson Rodríguez

