Federico Gómez estrena el bolero nostálgico ‘Fuego nada más’

¡Bienvenidos a un universo sonoro que recorre La Vida Misma del artista colombiano Federico Gómez!

‘Fuego nada más’ es el nuevo y tercer sencillo de ‘La vida misma’, el próximo disco del artista colombiano Federico Gómez. El álbum, que tendrá sonoridades latinas abordadas desde una perspectiva auténtica e íntima, verá la luz en los próximos meses.

‘Fuego nada más’ es un emotivo bolero que trae al presente los sonidos más clásicos del género. La canción propone un viaje dentro de la cabeza de alguien que busca paz en un mundo que transcurre velozmente.

La canción fue compuesta por Federico Gómez en 2019 y es un reflejo de ese momento de su vida. El sencillo nace como un diálogo interno, inspirado por la ansiedad y el deseo de imponer el propio ritmo en un momento frenético de la vida.

‘Fuego nada más’ fue grabada en Audaz Music y producida por Diego Gómez y Mateo Giraldo. Además, contó con la participación de los músicos Juan Guillermo Aguilar, Jose Miguel Juvinao y Gerardo Giraldo.

El videoclip de ‘Fuego nada más’ sigue mostrándonos el universo visual del disco. Fue dirigido por Jhoan Alzate con la producción ejecutiva de Arturo Cardozo y AP Records. Con un recorrido introspectivo de Federico Gómez por varias locaciones del centro de Medellín y escenarios campestres, el video es una poesía visual de lo cotidiano. Cuenta con un potente manejo de las luces y el fuego que complementan la letra de esta canción que no tiene miedo de sumergirse en sentimientos complejos.

«Tú qué sabes cómo funciona el tiempo, páralo… Que yo ya no quiero correr, no me interesa competir… Yo solo quiero estar tranquilo».

La música es un vehículo de catarsis y, con ella, Federico Gómez se ha propuesto ofrecer una mirada única de la cotidianidad, que explora sin miedo las luces y las sombras.

‘La vida misma’ es un periplo personal por los momentos más luminosos y más retadores vividos. Una visión diferente de eso que nos hace humanos.

«En este álbum la apuesta musical viró hacia nuestra identidad latina, con influencias del bolero, la bachata y otros géneros de las Antillas. Un disco mestizo, lleno de atrevimiento y exploración que verá luz próximamente y del que ya están disponibles los sencillos ‘Color’, ‘Julia’ y ‘Fuego nada más'», comenta Federico Gómez.

Federico Gómez hace parte de AP Records, sello y productora musical, artística y ejecutiva colombiana.

Escucha ‘Fuego nada más’ de Federico Gómez en tu plataforma musical favorita

Sobre Federico Gómez

Con más de 16 años de trayectoria artística, el cantante y compositor Federico Gómez se ha consolidado como uno de los artistas independientes con mayor proyección de Medellín, su ciudad natal. A lo largo de su carrera hizo parte de varios proyectos alternativos y desde 2015 viene trabajando en su proyecto solista. Actualmente, hace parte del sello AP Records y está presentando las primeras canciones de su disco ‘La vida misma’.

La música de Federico Gómez es una propuesta exploradora y sin prejuicios para los que aman la música y quieren descubrir nuevos sonidos. Canciones que le ponen un toque de magia y profundidad a la cotidianidad, dándole un significado distinto.

Artistas como Gustavo Cerati, Jorge Drexler, Fito Páez, Charly García y Stromae, entre otros, han sido influencia permanente de este proyecto artístico. Además, en esta etapa, ha estado muy presente el influjo de Juan Luis Guerra, Julieta Venegas, Vicente García, Buena Vista Social Club, entre otros.

Hasta la fecha, ha realizado alrededor de 100 conciertos en Medellín. En 2015 realizó su primera gira por Bogotá y en 2018, una exitosa gira por España, en la que llevó su música al público de Madrid, Barcelona, Sevilla y Granada.