Federico Iván: de grabar covers a producir a Paulo Londra y fundar FIM Records

Federico Iván Mitteröder es un productor musical e ingeniero en sonido, nacido el 13 de mayo del 1996 en CABA Flores, conocido artísticamente como Federico Iván que supo fundar su propia compañía discográfica, estudio y grupo musical que lleva por nombre sus iniciales, FIM Records. En 2017 fue uno de los primeros artistas en producir a Paulo Londra, Frijo y Kodigo, entre mucha otras figuras representativas para el género urbano nacional que le permitieron convertirse en tendencia mundial 7 de YouTube y Tendencia 1 en Argentina.

Federico comenzó en la música en el año 2010 tocando el piano por la inspiración que había generado su madre, pero desde el 2011 se dedicó a grabar covers ya sentía que el canto erar lo suyo. Sin embargo, al invertir en equipos, mejorar su pc e interfaz de sonido, finalmente comprendió que tenía una habilidad a la hora de crear beats y producir. Así comenzó su carrera como productor conectando desde el año 2015 con el llamado género urbano.

Poco a poco fue creciendo y generando un nombre como productor y artista capaz de desarrollar integralmente un proyecto musical, así sus inicios se remontan a labores con Paulo Londra y Frijo en “Esta Bien”, “Noche Complicada”, “No La Puedo Olvidar” y “Tonto” por solo mencionar las más conocidas. Es el mismo Federico quien comenta que “Todo comenzó con un mensaje por Instagram a Frijo, le gustó lo que le propuse y producirlo me derivó a otros trabajos con grandes artistas”. Efectivamente al día de hoy Mitteröder cuenta con un catálogo en el que se pueden apreciar nombres como Big Soto, Kodigo, Papi Champ, Alejo Park, Lit Killah, Rusher King, Luck Ra, Tygas, Iacho, Seven Kayne, Arse, Lautaro Lopez, Nissa, figuras que encabezan la representación nacional de este género tan particular que incluye variaciones que van desde el Trap hasta el Dancehall.

Lo que destaca en este artista también es su visión para profesionalizar su labor bajo un respaldo físico, una marca, algo que le permitiera sustentar su trabajo el cual se realizaba por completo desde su habitación. Fue así como surgió la idea de instalar un home studio, equipado con acústica profesional y de primera calidad, también aprovechar los contactos generados para dar el impulso a la carrera de otros artistas emergentes que se acercaban a el para producir. Bajo estos ideales y la inversión realizada, Mitteröder fundó el sello FIM Records, utilizando las siglas de su nombre completo en la composición de la marca.

Hoy FIM dejó de ser simplemente un sello o estudio, se convirtió en un grupo humano, del cual salieron grandes figuras como Lautaro López, recientemente ganador al premio Latin Plug como mejor artista musical del año, Nissa, uno de los primeros artistas emergentes en llegar al millón de reproducciones en YouTube, Dante Pagez, recientemente seleccionado para viajar a Silicon Valley y representar a nuestro país. A quienes se suman Valentín Reigada y Alan Olmedo, piezas claves en el desarrollo de este proyecto.

Federico no solo es el productor de este grupo, sino la persona encargada de generar esa unión, de poner en vista su trabajo, ya que piensa integralmente como encaminar y mejorar cada idea. El mismo asegura “Para trascender en la música, a veces es necesario no dormir, invertir tiempo, dinero y amor a fin de superarte y eso asegura los resultados deseados. Como artista quiero seguir creciendo y hacer crecer a quienes me apoyan”.

Federico Iván: de grabar covers a producir a Paulo Londra y fundar FIM Records was last modified: by

En: Notas de Prensa