Giancarlo Facciuto, el nuevo campeón mundial del International Panini Championship 2022

El chef y empresario ítalo-venezolano se alza con el título de World Sandwich Champion.

Giancarlo Facciuto es un empresario y chef ítalo-venezolano, radicado en la ciudad de Miami, fundador de Pizzillo Pizza & Pasta, quien recientemente acaba de alzarse como campeón en el International Panini Championship de la International Pizza Expo & Conference 2022, llevada a cabo en el Centro de Convenciones de Las Vegas, del 22 al 24 de marzo.

El Campeonato Internacional de Sándwich Italiano (panini) contó con más de 50 chef, quienes presentaron un sándwich visto en el menú de una pizzería, restaurante italiano o panadería. Los sándwiches debían ser de inspiración italiana calientes o fríos, con cualquier combinación de ingredientes italianos, salsas, aderezos y/o decoración, guarniciones en cualquier tipo de pan.

Giancarlo, que el año pasado había logrado quedar subcampeón en la misma categoría, destacó este año con un extraordinario Panini de Prosciutto, rúcula, tomates, distintos tipos de quesos italianos y un aderezo especial, que de sólo verlo les haría agua la boca, haciéndole acreedor del primer lugar y el título de World Sandwich Champion 2022. La evaluación se basó en los principios básicos de la cocina italiana: técnica, presentación, equilibrio de sabor y gusto.

El venezolano, quien desde ya tiene la mira puesta en la International Pizza Expo del próximo año, ha logrado posicionarse rápidamente en el mercado culinario logrando, al día de hoy, tener uno de los restaurantes italianos más exquisitos de comida auténtica tradicional italiana.

Para conocer cada paso de este destacado y talentoso venezolano, puedes seguirlo en sus redes sociales como @pizzillopizza

Oscar Torres