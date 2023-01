Gigi Méndez estrenó su nueva canción, “Castigo”

La producción musical fue lanzada en el marco de la celebración de su cumpleaños, y trata de un reggaetón destinado para todo público…

La cantante venezolana, Gigi Méndez, estrenó este 11 de enero su nuevo sencillo – “Castigo” – un tema inspirado en el género del reggaetón y el cual le permite anunciar su posicionamiento musical durante este recién iniciado año.

“Castigo” es un material producido por MAAP bajo el sello de Danger Music Label; una obra escrita por la artista la cual pretende empoderar a la mujer brindándole este material que habla abiertamente de las emociones.

El lanzamiento oficial del proyecto llegó acompañado de un video clip dirigido por el reconocido Jaen bajo la producción general de la agencia Neighborhood Dreams, y la filmación recorrió diferentes áreas del Este y Oeste de la ciudad de Caracas.

Gigi comenzó su pasión por la música a los 5 años de edad tocando flauta dulce bajo la supervisión del Sistema Nacional de Orquestas; desde entonces se ha especializado en piano, violonchelo, y otros instrumentos que la llevaron al canto.

Durante el cierre del 2022 abrió espectáculos como el Holidays Reggaetón de Ryan Castro en Caracas y Lechería, el All Star Game o Juego de las Estrellas de la Superliga Profesional de Baloncesto junto a Noriel, el Adícora Fest también junto a Noriel, y el más reciente de todos fue el concierto del Alfa presentado en el Poliedro de Caracas.

Para este 2023 Gigi promete consagrarse aún más en la industria musical, por eso “Castigo” es una de sus grandes promesas; un material que no sólo buscará consagrarla en Venezuela sino también en el extranjero.

“Castigo” puede ser disfrutado y descargado en diversas plataformas; entre ellas destacan: Spotify, Youtube, Apple Music, Deezer, y Tidal.

Para más información pueden seguirla por las cuentas de Twitter e Instagram: @gigimendeez / Prensa & Comunicaciones: Jheisson Rodríguez (@jheirod)