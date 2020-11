GNB aprehendió a dos sujetos dedicados al hurto de partes y piezas de vehículos

Dando cumplimiento a las instrucciones emanadas por el Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, MG Fabio Enrique Zavarse Pabón, efectivos militares del Destacamento N° 626 capturaron a dos sujetos dedicados al hurto de partes y piezas de vehículos.

Así lo dio a conocer el Comandante de la Zona N° 62 Bolívar, GB Adolfo Rodríguez Cepeda, quien explicó que mediante denuncia recibida y tras labores de patrullaje funcionarios militares aprehendieron a estos sujetos en el sector Guayabal de la parroquia Los Pijiguaos del municipio Cedeño.

El GB Rodríguez Cepeda indicó que los delincuentes eran señalados de hurtar partes y piezas de vehículos pertenecientes a la flota automotriz de la Empresa CVG BAUXILUM (MINA).

De igual manera, Rodríguez Cepeda detalló, que en el procedimiento se recuperaron un lote significativo de piezas: ventanas laterales, volantes de dirección, aspírales, tacómetros, guardafangos, caretas frontales, guardafangos, ductos de aires acondicionados, un (01 radio (reproductor), base de motores, barras de dirección, puntas de eje y trípoides, puentes de caja con soportes, una (01) caja sincrónica, bocinas, barras de dirección con terminales, todo propiedad de la empresa estatal.

Los apresados quedaron identificados como **is Alberto**vo Malpa, de 54 años de edad y *** Ramón*** Fa**n, de 41 años de edad.

El procedimiento fue colocado a la orden del Ministerio Público.

