GNB captura 04 integrantes de la Banda delictiva Brisas del Sur

(Prensa CZGNB-62 Bolívar).- El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, informó que efectivos militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano “Atlántico”, durante labores de patrullaje en el Sector Riveras del Caroní, parroquia Unare, realizaron la aprehensión en flagrancia de cuatro (04) ciudadanos perteneciente a la “Banda Brisas del Sur”, dedicados al robo y extorsión en el municipio Caroní.

El G/B Adolfo Rodríguez Cepeda identificó a los cuatro (04) integrantes como Pérez Bermúdez Jhony Daniel (22), Gutiérrez Soly Jean Carlos (25), Villarroel Alzola Adrian (28), Dilan Eili Guzmán (22), los mismos se desplazaban en un vehículo marca Seat, tipo sedán, color blanco, placas MCG46A, quienes se disponían a realizar robo con arma tipo (pistola facsímil), a los transeúntes del sector, siendo sorprendidos y capturados de manera flagrante.

Indicó que el procedimiento fue puesto a orden del Ministerio Público del Estado Bolívar.

