GNB capturó a 19 integrantes de los GEDO «El Toto» y «Zacarías» en El Callao estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62).- Una comisión mixta de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Comando de Zona N°62 capturaron a 19 personas vinculadas con los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada «El Toto» y «Zacarías» que operan en la población de El Callao del estado Bolívar.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que en la operación militar estuvieron al frente efectivos del Destacamento N°628 y se llevó a cabo en zonas rurales de El Callao.

El G/B Rodríguez Cepeda refirió que los detenidos están vinculados a extorsiones y cobros (vacunas) de dinero y material primario a dueños de molinos y alianzas mineras en la jurisdicción.

Destacó que los detenidos fueron identificados como Luis Enrique Jiménez Hernández (43), Carlos Daniel Ramírez Cañas (18), José Gregorio Prato Delgado (56) alías «El Jibaro», Luis Alexander Márquez Márquez (28), Yimi José Gómez (24), Edgar Manuel Valera Luna (37), Asdrúbal José Urbina Flores (21) alías «El Molinero», Walker Alfredo Tarrache Parica (29), Jesús Alberto González Azocar (24), Raúl Simón Lara Espinoza (35) alías «El Caracas» quien además se encuentra solicitado por el Tribunal Militar 1ro de Control de Barcelona estado Anzoátegui, por el delito de Deserción, así como los ciudadanos Ernesto Ramón Gómez Sierra (36), Hugo Alberto Marcano (21) y Daimit José García (33) alías «El Pistolero».

“Durante el procedimiento también fueron detenidas las ciudadanas Génesis Concepción García Vicente (19) alías «La Fresa», María Del Carmen Moreno Blanco (32) alías «La Negra», Katiuska Margarita Sosa (39) alías «La Chiquita», Luisa Alejandra Franco Moncada (24), Arleti Antonieta Villarroel Zamora (37) y Siorismar Andreina Gómez Hernández (22), quienes ejercen funciones como cocineras y operadoras logísticas de estos GEDOS en el sector Perú de la población de El Callao”, aseveró el Comandante de Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda.

Puntualizó que como evidencia fueron incautados 14 teléfonos celulares, 01 arma de fuego tipo artesanal sin serial calibre 38mm, 01 envoltorio de presunta droga marihuana, 04 taladros industriales, 03 retazos de cable de alta tensión aproximadamente de 10 kilogramos, 02 libretas de anotaciones de deudas de molinos y alianzas Mineras producto de las extorsiones, y 01 caja de herramientas.

El G/B Rodríguez Cepeda manifestó que el procedimiento fue notificado al Ministerio Público en el estado Bolívar para que ejecute las diligencias pertinentes.