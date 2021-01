Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron a una ciudadana en el municipio Píar del estado Bolívar, cuando transportaba de manera oculta dos armas de fuego y varios cargadores.

El Comandante de Zona N° 62 de la GNB, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda cumpliendo instrucciones del Comandante General de la GNB, informó que el procedimiento fue realizado por efectivos militares del Destacamento N° 625 cuando realizaban labores de revisión y chequeo de vehículos en el Punto de Atención al Ciudadano «La Romana».

Manifestó que la ciudadana fue detenida tras hallarle dentro de su equipaje un (01) Arma de Fuego Marca Glock, Modelo 17, Cal. 9 mm con seriales devastados, un (01) Arma de Fuego Marca Sigsauer, Modelo P-226, Cal. 9 mm y once (11) Cargadores Cal. 9 mm de diferentes modelos.

El GB Rodríguez Cepeda informó que la mujer identificada como **** Rodríguez ***co viajaba en una unidad de transporte público procedente de la ciudad de Puerto la Cruz con destino a Santa Elena de Uairén.

El caso fue notificado al Ministerio Público en la entidad

NDP

GNB capturó a ciudadana con armas de fuego en el estado Bolívar was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales