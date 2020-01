GNB capturó a ciudadana de nacionalidad brasilera con droga en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la detención de una ciudadana de nacionalidad brasilera con 04 envoltorios de presunta droga denominada cocaína, cuando se trasladaba en un vehículo de transporte público en el municipio Gran Sabana.

El General Rodríguez Cepeda indicó que la detenida fue identificada como Keronlayne Dos Santos Carvalho de 25 años de edad quien llevaba la droga adherida al cuerpo, y al momento de ser revisada por efectivos militares acantonados en el Punto de Atención al Ciudadano “La Línea” se percataron de la misma.

“Esta ciudadana llevaba adherido a su cuerpo 04 envoltorios de presunta cocaína con un peso aproximado de 510 gramos y se trasladaba en un vehículo de transporte público como pasajero, fue notificada la Fiscalía Décimo cuarta del Ministerio Público en el estado Bolívar”, aseveró el General Rodríguez Cepeda.

De igual forma el Comandante de la Zona N°62 G/B Rodríguez Cepeda manifestó que en otro procedimiento realizado por militares de Destacamento de Seguridad Urbana, fue detenido en el sector Francisca Duarte de la población de San Félix el ciudadano ****ms Antonio ***ado (49) a quien le incautaron un arma de fuego tipo escopeta calibre 16mm.

“El detenido y la evidencia fue puesta a la orden del Ministerio Publico para que ejecute las diligencias pertinentes al caso”, refirió el General Rodríguez Cepeda.

