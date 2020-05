GNB capturó a ciudadano con 20 panelas de droga en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Una nueva incautación de drogas realizó la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Bolívar, capturando a un ciudadano cuando transportaba 20 panelas de droga denominada marihuana, ocultas en el interior de los neumáticos del vehículo donde se trasladaba a la altura de la carretera nacional Troncal 19 de la población de Caicara del Orinoco.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento fue realizado por efectivos militares del Punto de Atención al Ciudadano «Los Pijiguaos» del Destacamento N°626, quienes incautaron los envoltorios drogas que arrojaron un peso aproximado de 13,435 kilogramos.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que el detenido se trasladaba en un vehículo particular, marca Ford, modelo Fiesta, placas AB018WS proveniente de Puerto Ayacucho estado Amazonas con destino presuntamente a la ciudad de Puerto Ordaz.

Resaltó que dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público en el estado Bolívar con competencia en drogas

