GNB capturó a ciudadano con armamento de guerra en el estado Anzoátegui, específicamente en el Punto de Atención al Ciudadano Clarines en la Troncal 9

El Comandante de Zona N°52 GB John Moncada Contreras informó que se presume que el detenido sea integrante de grupo

(Prensa GNBCZ52 Anzoátegui). – Un nuevo golpe a la delincuencia organizada propinó la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Anzoátegui, con la captura de un ciudadano que se presume sea integrante de un grupo terrorista armado narcotráficante colombiano , a quien le incautaron par de armas de guerra.

El Comandante de la Zona N° 52 GB John Moncada Contreras informó que la detención se realizó en el Punto de Atención al Ciudadano Clarines, cuando centinelas de la GNB Anzoátegui realizaban labores de revisión de vehículos y personas.

Moncada Contreras identificó al detenido como Alexis Alexander Torres Briceño (30) quien transportaba de manera oculta en el vehículo que se trasladaba un fusil marca MOE, modelo MAGPUL AR-15, calibre 5,56×45 mm, sin serial visible, 01 Fusil marca RUGER, modelo M14, calibre .233, mil cartuchos calibre 7,62 x 39 mm, 141 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm, 13 cargadores de 5,56×45mm, y tres cargadores de 7,62×39 mm.

El detenido viajaba en un vehículo particular marca Chevrolet, modelo Nova, color negro, placas AJS415 con destino a la población de San Félix estado Bolívar. Dicho procedimiento puesto a orden del Ministerio Público.

Desde la entidad anzoatiguense, la GNB continúa al combate de estos grupos desestabilizadores tal y como lo ha ordenado el Comandante General, del componente, MG Juvenal Fernández López, desplegando fuerzas y medios en vías extraurbanas bajo los lineamientos del Sistema Defensivo Territorial liderado por el General en Jefe Domingo Hernández Larez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), — NDP, Departamento de Prensa Comando de Zona N° 52 -Anzoátegui Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

