GNB capturó a ciudadano hurtando combustible en empresa Pdvsa Sisor de Puerto Ordaz

(Prensa CZGNB-62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana N° 62 (Bolivar) capturaron en flagrancia a un ciudadano cuando se encontraba extrayendo combustible de un tanque en el área interna de la empresa estadal Petróleos de Venezuela Sisor (Pdvsa Sisor), ubicada en Puerto Ordaz.

El Comandante de CZGNB-62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que funcionarios adscritos al Punto de Atención al Ciudadano “Sisor” del Destacamento N° 625, aprehendieron al ciudadano David Enrique Cedeño Oliveros de 26 años cuando realizaban labores de patrullaje y supervisión en áreas internas de dicha empresa.

El G/B Rodríguez Cepeda resaltó que al detenido le incautaron 13 bidones con capacidad de 20 litros cada uno, de los cuales 03 estaban llenos de combustible tipo gasolina para un total de 60 litros, y fue notificada la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en la entidad.

*Ciudadano detenido con licor ilegal*

En otro procedimiento realizado por militares adscritos al PAC “Ferrys y Chalanas” del Destacamento N° 625, fue aprehendido el ciudadano Jhony Alberto Pérez Barrios de 39 años a quien le incautaron 30 cajas de licor de varias marcas, las cuales expendía de manera ilegal una vivienda ubicada en el sector La Antena de la población de San Félix.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público por incumplir el decreto Nº 4.198 de fecha 12 de mayo de 2020, mediante el cual establece estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus (COVID-19), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.535 extraordinario de esa misma fecha.

