(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- El Comandante de Zona N°62 en el estado Bolívar G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, informó la detención de un ciudadano que transportaba un lote de medicinas ocultos en el interior de una de las puertas del vehículo donde se trasladaba.

El G/B Rodríguez Cepeda aseveró que el procedimiento fue realizado por efectivos militares del Destacamento N°625 en el Punto de Atención al Ciudadano «La Romana», quienes durante labores de inspección y revisión detuvieron al ciudadano As***o José Rafael de 33 años de edad, quien se trasladaba en un vehículo marca FIAT, modelo SIENA HLX, placas; JA**1.

Asimismo el Comandante de Zona N°62 manifestó que al detenido le incautaron 385 tabletas de medicamentos de varias marcas distintas patologías y 50 recipientes de soluciones variadas que se presume serían comercializadas ilícitamente.

Resaltó que fue notificado el Ministerio Público en el estado Bolívar por contrabando se medicinas.

Detenido por cometer actos lascivos

En otro procedimiento realizado por militares del PAC «El Palmar» del Destacamento N°625, fue detenido el ciudadano Jonaiker Josué L*** H** de 19 años de edad por presuntamente cometer actos lascivos en contra de una menor de 7 años.

El G/B Rodríguez Cepeda indicó que procedimiento se realizó el sector Cuatro Casas del municipio Padre Pedro Chien y fue notificada la Fiscalía Décima del Ministerio Público en el estado Bolívar.

GNB capturó a ciudadano por contrabando de medicinas en el estado Bolívar was last modified: by

En : Noticias Nacionales