GNB capturó a dos ciudadanos por hurto de material estratégico en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62 aprehendieron en flagrancia a dos ciudadanos por estar presuntamente vinculados a el hurto de material estratégico en una propiedad privada de la parroquia Unare en el estado Bolívar.

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento lo realizaron efectivos militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano “Atlántico”, quienes capturaron a los ciudadanos Daniel Enrique López Cordero (26) y Edgardo Jesús Dum Bolívar (22) incautándole varias piezas de hierro, (cabillas armadas) sin justificar su procedencia.

El General Rodríguez Cepeda destacó que dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Publico.

Retención de licores

Durante un procedimiento realizado por efectivos militares adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana en el sector Nueva Chirica, se retuvieron 24 caja de licor de marca Record, 16 cajas de licor de marca Comandante, 3 botellas de marca Cantaclaro de 5 litros cada una, 4 cajas de licor marca Corote de nacionalidad brasilera, una caja de licor marca Black Stone de nacionalidad brasilera por carecer de la debida autorización y permisología para su expendio y manipulación.

El General Rodríguez Cepeda Comandante de la Zona N° 62 destacó que la mercancía fue puesta a la orden de la oficina de Hacienda en el municipio Caroní para la elaboración de los respectivos expedientes administrativos.

