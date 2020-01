GNB capturó a tres ciudadanos por contrabando de medicinas en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Efectivos militares del Comando de Zona N° 62 capturaron a tres ciudadanos cuando llevaban oculto entre sus pertenencias una considerable cantidad de medicinas e implementos médicos sin justificar su origen.

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento se llevó a cabo en el Punto de Atención al Ciudadano “Ferrys Chalanas” ubicado en la población de San Félix, durante labores de revisión y chequeos de personas y vehículos.

El General Rodríguez Cepeda identificó a los detenidos como José Francisco Vargas Martínez (32), Eliezer Armando Valle Medina (28) y Yenetzy del Carmen Urbaneja Rincones (24), quienes quedaron a la orden del Ministerio Publico en el estado Bolívar por contrabando de medicinas.

Detenidos por porte ilícito

El Comandante de la Zona N° 62 informó que durante un procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento 621 fueron detenidos dos ciudadanos con 01 arma de fuego tipo rifle calibre 38 sin marca ni seriales visible y un arma de fuego tipo facsímil.

El General Rodríguez Cepeda refirió que dichos ciudadanos se trasladaban a bordo de un vehículo Chevrolet Malibú perteneciente a una línea de trasporte público, cuando transitaban por la carretera nacional Troncal 16 en el municipio Heres.

“Estas personas fueron denunciadas ante nuestro Punto de Atención al Ciudadano de haber cometido un robo, agrediendo violentamente a una familia en el sector Rio Aro del municipio Sucre “, manifestó el Comandante de la Zona N° 62.

Puntualizó que dicho procedimiento fue notificado ante el Ministerio Publico que realizara las diligencias pertinentes.

