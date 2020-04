GNB capturó a tres ciudadanos por hurto en Unare estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la detención de tres ciudadanos, señalados de cometer un hurto en un establecimiento comercial de la población de Unare en el estado Bolívar.

El G/B Rodríguez Cepeda identificó a los detenidos como Jean Rodríguez (35), Luis Maestre (23) y Luis Rodríguez (22) quienes fueron sorprendidos en flagrancia por efectivos militares adscritos al Punto de atención al ciudadano “Unare” del Destacamento N° 625.

Resaltó que a los detenidos le incautaron : 01 CPU de computadora marca Nuse, 01 empaquetadora marca Segaboia, 01 caja registradora marca barcode, 01 monitor de computadora marca HP, 06 kilos de pasta (mary), 15 kilos de arroz (Emi) y 06 botellas de ron (ranchero) de 1.750 litros cada una. Dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Publico en la entidad.

Detenido ciudadano con arma de fuego

El Comandante de Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda informó que efectivos militares adscritos al PAC “El Palmar” aprehendieron al ciudadano José Gregorio García (26) incautándole un arma de fuego de fabricación casera tipo chopo y un vehículo tipo moto marca Bera color rojo.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que la detención se realizó durante labores de patrullaje en el sector calle de La Costa, del Municipio Padre Pedro Chien y fue notificada el Ministerio Publico en el estado Bolívar.

