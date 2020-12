Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron a Daniel Hernández Martínez alias «El Indio», Jean Carlos Ramírez Guevara, alias «El Jean» y Brayan París Delgado integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada “Los R”, luego de hallarles un arma de fuego y un artefacto explosivo.

Así lo informó el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de Zona N° 62 de la GNB en el estado Bolívar, quien indicó que los sujetos fueron aprehendidos por una comisión mixta de efectivos militares del Destacamento N° 624 y la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM) durante labores de patrullaje en el sector Norichal de Tumeremo municipio Sifontes.

A los detenidos se les incauto un (01) arma de fuego tipo Pistola, marca prieto beretta, modelo Px-4 Storm, Cal. 9mm, seriales devastados, con un (01) cargador contentivo de dieciséis (16) cartuchos sin percutir y una (01) granada de mano fragmentaria sin seriales visibles, utilizadas para someter a los habitantes de la zona y despojarlos de sus pertenencias.

El procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Detenido por Microtráfico

El GB Rodríguez Cepeda señaló que en otro procedimiento realizado en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) “Las Claritas”, militares del Destacamento N° 624 arrestaron a un sujeto tras incautarle veinticinco (25) envoltorios de presunta droga denominada marihuana, con un peso bruto 29.40 gramos se desplazaba a bordo de un vehículo tipo moto, marca Empire, modelo Horse, placas AH8***1G.

El hombre fue identificado como **an Baron Aquilino Ochoa y quedó a la orden de la Fiscalía 14 del Ministerio Público.

GNB capturó a tres integrantes del GEDO “Los R” en Tumeremo was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales